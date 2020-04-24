MSB: PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak, PKK, Güncel, Haber

MSB: PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

24.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:59
MSB: PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.


Kaynak: DHA

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