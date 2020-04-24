MSB: PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

Kaynak: DHA