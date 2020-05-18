MSB: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
18.05.2020 15:29 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:29

MSB: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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