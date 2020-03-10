MSB: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Kandil Dağı, Irak, PKK, Politika

MSB: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Avaşin-Basyan'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

10.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:02
MSB: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Avaşin-Basyan'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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