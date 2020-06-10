MSB: PKK'lı 2 terörist teslim oldu Suriye'nin kuzeyinden ve Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Suriye'nin kuzeyinden ve Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 1 teröristin Nusaybin'de hudut karakoluna, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 1 teröristin de Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi. Kaynak: AA