MSB: "PKK'dan kaçan 5 terörist teslim oldu"
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MSB: "PKK'dan kaçan 5 terörist teslim oldu"

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

26.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:50
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü 'dan kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist Nusaybin'de güvenlik güçlerimize teslim oldu."

(İHA)

Kaynak: İHA
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