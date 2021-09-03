MSB, petrol sızıntısı için Akdeniz'e İHA gönderdi
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MSB, petrol sızıntısı için Akdeniz'e İHA gönderdi

MSB, petrol sızıntısı için Akdeniz'e İHA gönderdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, (MSB) Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) doğru yönelmesi üzerine Deniz Kuvvetleri'ne ait bir İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) görevlendirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, (MSB) Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) doğru yönelmesi üzerine Deniz Kuvvetleri'ne ait bir İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) görevlendirildiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye kaynaklı petrol sızıntısının KKTC'ye doğru yönelmesi üzerine KKTC makamlarının talep ettiği Deniz Kuvvetlerimize ait bir İHA petrol sızıntısını görüntülemek üzere bölgede görevlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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