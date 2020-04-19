MSB personelinin kullandığı araçlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki personellerin kullandığı araçlar, korona virüs salgınına karşı düzenli olarak dezenfekte ediliyor.
19.04.2020 18:15 | Son Güncelleme: 19.04.2020 18:15
Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki personellerin kullandığı araçlar, korona virüs salgınına karşı düzenli olarak dezenfekte ediliyor.
Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan personellerin kullandığı araçlar korona virüs (Covid-19) salgınına karşı düzenli olarak dezenfekte edilirken, araçlarda sosyal mesafe kuralı titizlikle uygulanıyor.
(İHA)
Kaynak: İHA