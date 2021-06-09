Son dakika! MSB:  Koronavirüs tedavisi gören asker hayatını kaybetti
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Son dakika! MSB:  Koronavirüs tedavisi gören asker hayatını kaybetti

Son dakika! MSB:  Koronavirüs tedavisi gören asker hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'da koronsvirüs tedavisi gören Topçu Astsubay Başçavuş İsmail Özdemir'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'da koronsvirüs tedavisi gören Topçu Astsubay Başçavuş İsmail Özdemir'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Ankara Merkez Komutanlığında görevli Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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