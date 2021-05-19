MSB: 'Pençe-Yıldırım' operasyonunda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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MSB: 'Pençe-Yıldırım' operasyonunda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB: 'Pençe-Yıldırım' operasyonunda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Yıldırım' operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Yıldırım' operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri gördükleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 116 oldu" denildi.


MSB: 'Pençe-Yıldırım' operasyonunda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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