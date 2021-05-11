MSB: "Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle...
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MSB: "Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle...

MSB: 'Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

MSB: "Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB: "Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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