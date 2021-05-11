MSB: "Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle...
MSB: "Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: "Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı