MSB: "Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda, 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" - Haberler
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MSB: "Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda, 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur"

MSB:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, teröristlerce yapılan saldırı sonucu 3 askerin şehit düştüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), " Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, teröristlerce yapılan saldırı sonucu 3 askerin şehit düştüğünü bildirdi. Aynı zamanda Bakanlıkça yapılan açıklamada, bölgede tespit edilen hedeflerin vurularak 6 teröristin etkisiz hale getirildiği, şehitlerin kanlarının yerde kalmadığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, 9 Aralık 2021 tarihinde, teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekatı ile isabetle vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

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