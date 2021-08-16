MSB: "Üç kahraman silah arkadaşımız şehit oldu"
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MSB: "Üç kahraman silah arkadaşımız şehit oldu"

MSB: 'Üç kahraman silah arkadaşımız şehit oldu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MSB: "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır.

MSB: "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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