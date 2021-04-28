MSB: "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı