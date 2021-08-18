MSB: 'Pençe-Yıldırım' bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB: 'Pençe-Yıldırım' bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Yıldırım' operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 'Pençe-Yıldırım' bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Yıldırım' operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesi en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı