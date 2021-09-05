MSB, Pençe Şimşek ve Zap bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

- MSB, Pençe Şimşek ve Zap bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek ve Zap bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

- MSB, Pençe Şimşek ve Zap bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek ve Zap bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hale getirilirken Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK'lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadettin Aliusta