MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler paylaştı
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MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında kahraman komandolarımız operasyon bölgelerine hava hücum harekatları icra etti. Hava hücum harekatları ile bölgeye intikal eden komandolarımızın terör temizliği devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler paylaştı
MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler paylaştı
MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler paylaştı
MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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