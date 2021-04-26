MSB, Irak'ın kuzeyinde icra edilen hava hücum harekatına ilişki görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları kapsamında icra edilen hava hücum harekatına ilişki görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları kapsamında icra edilen hava hücum harekatına ilişki görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın, Twitter ve internet sitesinden yapılan paylaşımda, söz konusun operasyonların devam ettiği belirtilerek, "Kahraman komandolarımız operasyon bölgelerine hava hücum harekatları icra etti. Hava hücum harekatları ile bölgeye intikal eden komandolarımızın terör temizliği devam ediyor." bilgisine yer verildi.

Görüntülerde, komandoların helikopterlerle operasyon bölgesine intikal etmesi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı