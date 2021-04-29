MSB: "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
MSB: "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı teröristin SİHA'lar ile etkisiz...
MSB: "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı teröristin SİHA'lar ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından operasyon hakkında yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist SİHA'larımız ile etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK