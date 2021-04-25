MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor (2)

TERÖR YUVALARINA YÖNELİK ATIŞLAR SÜRÜYORMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı gibi başarıyla devam ettiği bildirildi.