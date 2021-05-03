MSB: "Irak kuzeyindeki terörist mevzileri Hava Kuvvetlerince imha edildi"
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MSB: "Irak kuzeyindeki terörist mevzileri Hava Kuvvetlerince imha edildi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terörist mevzilerinin Hava Kuvvetleri tarafından imha edildiği görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terörist mevzilerinin Hava Kuvvetleri tarafından imha edildiği görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor" denildi. - ANKARA

MSB: 'Irak kuzeyindeki terörist mevzileri Hava Kuvvetlerince imha edildi'
MSB: 'Irak kuzeyindeki terörist mevzileri Hava Kuvvetlerince imha edildi'
MSB: 'Irak kuzeyindeki terörist mevzileri Hava Kuvvetlerince imha edildi'
MSB: 'Irak kuzeyindeki terörist mevzileri Hava Kuvvetlerince imha edildi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım görüntülerini paylaştı
MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım görüntülerini paylaştı
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