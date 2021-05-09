Son dakika haberleri: Metina'da 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri: Metina'da 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Metina'da 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Şimşek operasyonunu icra eden Komandoların, Metina'da 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Şimşek operasyonunu icra eden Komandoların, Metina'da 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada "Teröristlere bir darbe de Metina bölgesinden. Pençe-Şimşek operasyonunu icra eden Komandolarımız, Metina'da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu" denildi.

(Ömer Faruk Karataş/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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