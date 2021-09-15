MSB: "Pençe Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımız ve ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale...
MSB: "Pençe Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımız ve ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: "Pençe Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 Pkk'lı terörist ateş destek vasıtalarımız ve ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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