MSB, Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki saldırıyı yapan teröristlere derhal karşılık verildiğini, ilk belirlemelere göre 3 teröristin etkisiz hale...
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MSB, Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki saldırıyı yapan teröristlere derhal karşılık verildiğini, ilk belirlemelere göre 3 teröristin etkisiz hale...

MSB, Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki saldırıyı yapan teröristlere derhal karşılık verildiğini, ilk belirlemelere göre 3 teröristin etkisiz hale...
Anadolu Ajansı / Eda Özdener - Haberler | Güncel

MSB, Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki saldırıyı yapan teröristlere derhal karşılık verildiğini, ilk belirlemelere göre 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki saldırıyı yapan teröristlere derhal karşılık verildiğini, ilk belirlemelere göre 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eda Özdener

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