MSB, Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki saldırıyı yapan teröristlere derhal karşılık verildiğini, ilk belirlemelere göre 3 teröristin etkisiz hale...
MSB, Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki saldırıyı yapan teröristlere derhal karşılık verildiğini, ilk belirlemelere göre 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB, Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki saldırıyı yapan teröristlere derhal karşılık verildiğini, ilk belirlemelere göre 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eda Özdener