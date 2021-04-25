MSB: "Pençe-Şimşek hareket bölgesinde yaralanan 1 asker şehit oldu"

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek harekat bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu yaralanan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek harekat bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu yaralanan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Şimşek harekatı bölgesinde teröristler tarafından daha önceden döşenen bir EYP'nin patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tahliye edildiği Şht. Tümg. Aydoğan Aydın Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı