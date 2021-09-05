MSB: Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK'lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla, Zap bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist de hava...
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MSB: Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK'lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla, Zap bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist de hava...

MSB: Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK'lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla, Zap bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist de hava...
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

MSB: Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK'lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla, Zap bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MSB: Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK'lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla, Zap bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen hava harekatlarında aralarında PKK/KCK'nın sözde sorumlularının da bulunduğu 7 terörist etkisiz...
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen hava harekatlarında aralarında PKK/KCK'nın sözde sorumlularının da bulunduğu 7 terörist etkisiz...
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MSB: Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK'lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla, Zap bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist de hava... - Haberler
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