MSB: 'Pençe' operasyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: 'Pençe' operasyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 'Pençe' operasyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonları kapsamında 5 PKK'lı teröristin, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonları kapsamında 5 PKK'lı teröristin, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA'larımız ile etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi" denildi.


MSB: 'Pençe' operasyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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