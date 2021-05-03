Son dakika: ANKARA MSB: PENÇE OPERASYONLARINDA SIĞINAK VE MÜHİMMATLAR İMHA EDİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika: ANKARA MSB: PENÇE OPERASYONLARINDA SIĞINAK VE MÜHİMMATLAR İMHA EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK'lı teröristlere ait sığınak ve çok sayıda mühimmatın imha edildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK'lı teröristlere ait sığınak ve çok sayıda mühimmatın imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların temizliğinin sürdüğü bildirildi. Bölgede tespit edilen sığınak ve mühimmatın METİ timlerince imha edildiği belirtilerek, "Arama-tarama faaliyetleri sırasında; 3 bin 24 adet 12.7 milimetre uçaksavar mühimmatı, 35 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 6 adet 6'lı bomba atar mühimmatı, 12 RPG-11 mühimmatı, 7 bin 360 adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 2 bin 500 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, çok sayıda el yapımı patlayıcı bulundu" denildi.

Son dakika: ANKARA MSB: PENÇE OPERASYONLARINDA SIĞINAK VE MÜHİMMATLAR İMHA EDİLDİ
Son dakika: ANKARA MSB: PENÇE OPERASYONLARINDA SIĞINAK VE MÜHİMMATLAR İMHA EDİLDİ
Son dakika: ANKARA MSB: PENÇE OPERASYONLARINDA SIĞINAK VE MÜHİMMATLAR İMHA EDİLDİ
Son dakika: ANKARA MSB: PENÇE OPERASYONLARINDA SIĞINAK VE MÜHİMMATLAR İMHA EDİLDİ
Son dakika: ANKARA MSB: PENÇE OPERASYONLARINDA SIĞINAK VE MÜHİMMATLAR İMHA EDİLDİ
Son dakika: ANKARA MSB: PENÇE OPERASYONLARINDA SIĞINAK VE MÜHİMMATLAR İMHA EDİLDİ
Son dakika: ANKARA MSB: PENÇE OPERASYONLARINDA SIĞINAK VE MÜHİMMATLAR İMHA EDİLDİ
Son dakika: ANKARA MSB: PENÇE OPERASYONLARINDA SIĞINAK VE MÜHİMMATLAR İMHA EDİLDİ
Son dakika: ANKARA MSB: PENÇE OPERASYONLARINDA SIĞINAK VE MÜHİMMATLAR İMHA EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yılda bir kez açan Manisa lalesini koparan yanar: 80 bin lira cezası var
Yılda bir kez açan Manisa lalesini koparan yanar: 80 bin lira cezası var
Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üsse roketli saldırı
Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üsse roketli saldırı
İstanbul'da yakalanan eski DEAŞ lideri El Bağdadi'nin 'sağ kolu' tutuklandı
İstanbul'da yakalanan eski DEAŞ lideri El Bağdadi'nin 'sağ kolu' tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Engin Özkoç Ersin Tatar Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Eda Ece Aleyna Tilki Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Burak Yılmaz Hüseyin Göçek Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: ANKARA MSB: PENÇE OPERASYONLARINDA SIĞINAK VE MÜHİMMATLAR İMHA EDİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 15:52:17. #1.15#

title