MSB: "Pençe operasyonlarında bugüne kadar toplam 170 terörist etkisiz hale getirilmiş, 350 adet...
MSB: "Pençe operasyonlarında bugüne kadar toplam 170 terörist etkisiz hale getirilmiş, 350 adet mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edilmiştir.
27.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:05
MSB: "Pençe operasyonlarında bugüne kadar toplam 170 terörist etkisiz hale getirilmiş, 350 adet mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA
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