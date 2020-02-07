MSB: "'Pençe' operasyonları süresince, 174 terörist etkisiz hale getirilmiş, operasyonlarda 5.5 ton...
Haberler » 3. Sayfa » MSB: "'Pençe' operasyonları süresince, 174 terörist etkisiz hale getirilmiş, operasyonlarda 5.5 ton... - Haberler

MSB: "'Pençe' operasyonları süresince, 174 terörist etkisiz hale getirilmiş, operasyonlarda 5.5 ton...

MSB: "'Pençe' operasyonları süresince, 174 terörist etkisiz hale getirilmiş, operasyonlarda 5.5 ton amonyum nitrat, 350'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı madde, 83 binden fazla mühimmat ile 403 mağara / sığınak tespit edilerek imha edilmiştir.

07.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:06
MSB:

MSB: "'Pençe' operasyonları süresince, 174 terörist etkisiz hale getirilmiş, operasyonlarda 5.5 ton amonyum nitrat, 350'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı madde, 83 binden fazla mühimmat ile 403 mağara/ sığınak tespit edilerek imha edilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler