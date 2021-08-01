MSB: Pençe operasyon bölgelerindeki 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Pençe operasyon bölgelerindeki 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe operasyon bölgelerindeki 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe operasyon bölgelerindeki farklı noktalarda, 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe operasyon bölgelerindeki farklı noktalarda, 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesi sürüyor. Pençe operasyon bölgelerindeki farklı noktalarda tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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