MSB, Pençe Kartal Operasyonundan ilk görüntüleri paylaştı
MSB, Pençe Kartal Operasyonundan ilk görüntüleri paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, ani hava harekatıyla terör yuvalarının yerle bir edildiği Pençe Kartal Operasyonu'ndan ilk görüntüleri paylaştı.
15.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:49
MSB, Pençe Kartal Operasyonundan ilk görüntüleri paylaştı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, ani hava harekatıyla terör yuvalarının yerle bir edildiği Pençe Kartal Operasyonu'ndan ilk görüntüleri paylaştı.
Kaynak: İHA