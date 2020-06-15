MSB ;"Pençe-Kartal Operasyonu ile teröristlere ait 81 hedef imha edilmiştir"
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MSB ;"Pençe-Kartal Operasyonu ile teröristlere ait 81 hedef imha edilmiştir"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedefin imha edildiğini açıkladı.

MSB ;
15.06.2020 09:22 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:26

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedefin imha edildiğini açıkladı. Bakanlık, uçakların emniyetle üslerine döndüklerini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Bu harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün anılan bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

(İHA)

Kaynak: İHA

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