Son dakika haberleri: Pençe Kartal-2 Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı'nda terör örgütü PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı'nda terör örgütü PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi" denildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı