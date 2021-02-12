Son dakika haberleri: Pençe Kartal-2 Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi
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Son dakika haberleri: Pençe Kartal-2 Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi

12.02.2021 21:19 | Son Güncelleme: 12.02.2021 21:31
Son dakika haberleri: Pençe Kartal-2 Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı'nda terör örgütü PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı'nda terör örgütü PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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