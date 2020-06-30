MSB Pençe-Kaplan operasyonunda ele geçirilen silah ve mühimmatların fotoğraflarını yayınladı
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MSB Pençe-Kaplan operasyonunda ele geçirilen silah ve mühimmatların fotoğraflarını yayınladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini açıkladı.

MSB Pençe-Kaplan operasyonunda ele geçirilen silah ve mühimmatların fotoğraflarını yayınladı
30.06.2020 11:26 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:41

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini açıkladı. MSB, operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatların fotoğraflarını yayınladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 16 Haziran'da başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği bildirildi. Komandoların Haftanin bölgesinde yürüttükleri yoğun arama-tarama faaliyetleriyle teröristlere nefes aldırmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Terör örgütü PKK'nın bütün inlerine girmeye devam eden kahraman Komandolarımız, son olarak yapılan aramalarda; 1 adet Doçka uçaksavar,1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 1150 adet 12.7 milimetre Doçka uçaksavar mühimmatı, 2 bin 100 adet Biksi otomatik tüfeği mühimmatı, 1100 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 600 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 600 adet şeritte 5.56 milimetre otomatik tüfek mühimmatı, 4 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 6 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 6 adet RPG-7 mühimmatı, 2 adet patlamamış top mühimmatı, 3 adet anti-tank mayın, 6 adet anti-personel mayın, 1500 adet mekanik fünye, 1400 adet tahrip kapsülü, 23 adet el yapımı patlayıcı, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 2000 metre kablo, 5 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 varil mazot, 1 adet bilgisayar monitörü, 1 adet kamera kayıt cihazı, 3 adet akü, muhtelif örgütsel doküman, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirdi." denildi.


Kaynak: DHA

Manşet

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