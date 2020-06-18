MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı gibi devam ediyor (2) HAFTANİN'DE TOPÇU ATIŞLARI DEVAM EDİYORMSB, Haftanin'e düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, fırtına obüsleri ve ÇNRA atışlarının devam ettiğini açıkladı.

HAFTANİN'DE TOPÇU ATIŞLARI DEVAM EDİYOR MSB, Haftanin'e düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, fırtına obüsleri ve ÇNRA atışlarının devam ettiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabında, "Kahraman topçularımız da fırtına obüsleri ve ÇNRA atışlarıyla teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerini yerle bir etmeye devam ediyor" notuyla paylaşılan videoda, topçu atışlarına yer verildi.

Kaynak: DHA