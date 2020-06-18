MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı gibi devam ediyor
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MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı gibi devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Haftanin bölgesine hava hücum harekatı ile komandoların indirilmeye devam edildiğini ve ATAK helikopterleri ile hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı gibi devam ediyor
18.06.2020 00:42 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:59

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Haftanin bölgesine hava hücum harekatı ile komandoların indirilmeye devam edildiğini ve ATAK helikopterleri ile hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekatı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor. Operasyon, planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar da yeni terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor" denildi. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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