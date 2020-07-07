MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Son yapılan arama-tarama faaliyetleriyle; 2 adet AT-4 güdümlü tanksavar füzesi, 1 adet Doçka silahı, 1 adet 120 milimetre havan, 1 adet 82 milimetre havan, 8 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 36 adet 82 milimetre havan mühimmatı, 5 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 11 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 10 adet RPG-7 sevk fişeği, 34 adet el bombası, 2000 adet uçaksavar mühimmatı, 440 adet biksi otomatik tüfek mühimmatı, 240 adet AK-47 Piyade Tüfeği mühimmatı, 1 adet antipersonel mayın, 3 adet 82 milimetre havan mühimmatı ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 40 adet el bombası fünyesi, 5 adet uzaktan kumanda düzeneği, 1 adet akü, 300 metre elektrik kablosu ve 3 adet termal şemsiye ele geçirildi" denildi.

Kaynak: DHA