MSB: "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda hiçbir sivil zarar görmemiştir, görmeyecektir"
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MSB: "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda hiçbir sivil zarar görmemiştir, görmeyecektir"

Milli Savunma Bakanlığı, bundan önce olduğu gibi Pençe-Kaplan Operasyonu'nda da hiçbir sivilin zarar görmediğini ve görmeyeceğini bildirdi.

MSB:
26.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:32

Milli Savunma Bakanlığı, bundan önce olduğu gibi Pençe-Kaplan Operasyonu'nda da hiçbir sivilin zarar görmediğini ve görmeyeceğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı. Başarıyla devam eden operasyonda Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğu vurgulanan açıklamada, "Bundan önce olduğu gibi bu operasyonda da hiçbir sivil zarar görmemiştir, görmeyecektir. Sivil, masum kişiler ile çevre, tarihi, dini yapılar ve kültürel eserler Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır" denildi.

Bugüne kadar olduğu gibi aynı dikkat ve hassasiyetin operasyonun gecikmesi pahasına da olsa Pençe-Kaplan Operasyonu'nda da devam edeceği bildirilen açıklamada, "Yedi iklim üç kıtaya barışı, adaleti ve huzuru götürmüş atalarımızın yolundan yürümeye devam eden kahraman ordumuz; asil milletimizin destek ve dualarıyla şanlı tarihimize yakışır şekilde insani, ahlaki ve uluslararası değerlere göre terörle mücadelesini sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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