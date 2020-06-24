MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen malzemeler imha edildi
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MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen malzemeler imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin bulundukları sığınaklarla birlikte imha edildiğini duyurdu.

MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen malzemeler imha edildi
24.06.2020 13:50 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:54

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin bulundukları sığınaklarla birlikte imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nun, planlandığı gibi başarıyla devam ettiği bildirildi. Komandoların, bölgede yürüttüğü yoğun arama-tarama faaliyetleri ile teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralara tek tek girdiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi: "Kahraman komandolarımız tarafından bölgede icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, 1 adet sehpa üzerine monteli Doçka silahı, 1 adet Bixi ve yedek namlusu, 1 adet RPG-7 roketatar ve dürbünü, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet 40 milimetre bombaatar, 4 adet anti-tank roketatar mühimmatı, 2 adet anti-personel roketatar mühimmatı, 25 adet bombaatar mühimmatı, 18 adet el bombası, 2600 adet 5.56 milimetrelik piyade tüfeği mühimmatı, 850 adet Bixi mühimmatı, 500 adet 12.7 milimetrelik Doçka mühimmatı, 1500 adet fünye, 1600 adet elektrikli fünye, 1 adet silah dürbünü, çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği ve muhtelif boyutlarda pil, 2 adet elektrikli hilti, 1 adet termal kıyafet, 1 adet kamuflajlı kamp çadırı, muhtelif örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek, bulundukları sığınaklarla birlikte imha edildi."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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