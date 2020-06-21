MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen malzemeler imha edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen malzemeler imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen silah ve mühimmatların imha edildiğini açıkladı.

MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen malzemeler imha edildi
21.06.2020 17:10 | Son Güncelleme: 21.06.2020 17:44

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen silah ve mühimmatların imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda, terör örgütü PKK'lı teröristlerin inlerine girildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Kahraman komandolarımız tarafından bölgedeki sığınaklarda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde; 1 adet RPG-7 silahı, 1 adet RPG-7 mühimmatı ve 13 adet sevk fişeği, 1 adet çanta ve içerisinde 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet telsiz düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP), uzaktan komutalı EYP yapımında kullanılan malzemeler (pil blokları, frekans gönderici, akü,  infilaklı fitil), 1 adet telsiz, 1 adet dürbün, 2 adet termal şemsiye ve çok miktarda yaşam malzemeleri ele geçirilerek bulundukları sığınaklarla birlikte Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timlerimizce (METİ) imha edildi."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi Haber
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir Haber
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Haber
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı Haber
Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi Haber
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Benzin deposu kapağını kullanarak otomobil çalan hırsızın görüntüleri kameraya yansıdı
Benzin deposu kapağını kullanarak otomobil çalan hırsızın görüntüleri kameraya yansıdı
Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı
Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor
Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye meydan dayağı atıldı
7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye meydan dayağı atıldı
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Mustafa Ceceli Kerimcan Durmaz
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Şehit Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen malzemeler imha edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 18:13:22. #1.14#
title