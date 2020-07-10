MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
10.07.2020 15:54 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:53

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Tüm inleri başlarına yıkılana dek operasyonlarımız devam edecek" denildi.

Kaynak: DHA

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