MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
10.07.2020 15:54 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:53
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Tüm inleri başlarına yıkılana dek operasyonlarımız devam edecek" denildi.
Kaynak: DHA