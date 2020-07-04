MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 3 PKK'lı terörist; 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 10 el bombası, 500 M-16 mühimmatı, 2 RPG-7 roketatar ve 3 mühimmatı ile birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA