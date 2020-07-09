MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 1 PKK'lı teröristin silah ve mühimmatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
09.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:35

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 1 PKK'lı teröristin silah ve mühimmatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda kahraman komandolarımız tarafından tespit edilen, 1 PKK'lı teröristi silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Ayrıca mağara ve sığınaklarda yapılan arama-tarama faaliyetlerinde; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 3 adet el bombası, 4 adet dolu şarjör, 160 adet 5.56 milimetre kalaşnikof mühimmatı,  4 adet anti-tank roket mühimmatı, 5 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet uzaktan komutalı EYP, 1 adet uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı el yapımı patlayıcı, 2 adet 60 milimetrelik havan ile tuzaklanmış uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı, 150 kilogram amonyum nitrat, 1 takım termal kıyafet, 1 takım fileli gizleme kıyafeti, 1 adet keskin nişancı gizleme kıyafeti, 2 adet termal şemsiye ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi. Tespit edilen malzemeler ve el yapımı patlayıcılar METİ timimiz tarafından yerinde imha edildi" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

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