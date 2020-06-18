MSB "Pençe-Kaplan Operasyonu"na katılan komandoların videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kaplan Operasyonu" kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine giden komandoların görüntüsünü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kaplan Operasyonu" kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine giden komandoların görüntüsünü paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava hücum harekatı ile komandoların inmeye devam ettiği bildirildi.

Paylaşımda, operasyon kapsamında bölgeye giden komandoların görüntülerinin bulunduğu videoya da yer verildi.

Kaynak: AA