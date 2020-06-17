MSB: 'Pençe-Kaplan Operasyonu' başladı (5)
HEDEFLER, TAM İSABETLE VURULDUMSB, Haftanin'de başlatılan Pençe-Kaplan Harekatı'nda, hava hücum harekatı öncesinde topçu birliklerce hedeflerin tam isabetle vurulduğunu açıkladı.
17.06.2020 03:36 | Son Güncelleme: 17.06.2020 03:39
HEDEFLER, TAM İSABETLE VURULDU
MSB, Haftanin'de başlatılan Pençe-Kaplan Harekatı'nda, hava hücum harekatı öncesinde topçu birliklerce hedeflerin tam isabetle vurulduğunu açıkladı.
Bakanlık açıklamasında, "Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak, tam isabetle vuruldu. Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor" denildi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA