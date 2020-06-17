MSB: 'Pençe-Kaplan Operasyonu' başladı (2) 'HAVA HÜCUM HAREKATIYLA BÖLGEYE İNTİKAL EDİLDİ'MSB; Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandoların, hava hücum harekatıyla bölgeye intikal ettiğini duyurdu.

'HAVA HÜCUM HAREKATIYLA BÖLGEYE İNTİKAL EDİLDİ'

MSB; Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandoların, hava hücum harekatıyla bölgeye intikal ettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolarımız, hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir" denildi.

Haber: ABNKARA,

Kaynak: DHA