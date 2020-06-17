MSB 'Pençe-Kaplan Operasyonu' başladı
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesine yönelik 'Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.
17.06.2020 01:34 | Son Güncelleme: 17.06.2020 02:08
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesine yönelik 'Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında yer alan paylaşımda, Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de denildi.
Haber: ANKARA,(DHA)
Kaynak: DHA