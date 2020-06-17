MSB:  'Pençe-Kaplan Operasyonu' başladı
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MSB:  'Pençe-Kaplan Operasyonu' başladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesine yönelik 'Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

MSB:  'Pençe-Kaplan Operasyonu' başladı
17.06.2020 01:21 | Son Güncelleme: 17.06.2020 01:27

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesine yönelik 'Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. 

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de" denildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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