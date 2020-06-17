MSB: "Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla sürüyor"
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MSB: "Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla sürüyor"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen "Pençe-Kaplan Operasyonu"nun planlandığı şekilde başarıyla sürdüğünü bildirdi.

MSB:
17.06.2020 03:17 | Son Güncelleme: 17.06.2020 03:31

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen "Pençe-Kaplan Operasyonu"nun planlandığı şekilde başarıyla sürdüğünü bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu. Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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