MSB: "Pençe Harekatı kapsamında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

18.08.2019 12:34

Milli Savunma Bakanlığı, Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA